Acht Reifenberger Ratsmitglieder, sprich zwei Drittel des gesamten Gremiums, werden nach der Kommunalwahl nicht mehr im Gemeinderat vertreten sein. Auf der Wahlliste für den 9. Juni stehen 16 Kandidaten, nahezu alle sind neu.

Gerade einmal vier Mitglieder des Reifenberger Gemeinderats werden bei der Kommunalwahl am 9. Juni erneut antreten. Dass das Gremium nach der Wahl viele neue Gesichter haben wird, hatte Ortsbürgermeister Pirmin Zimmer bereits im Januar im RHEINPFALZ-Gespräch mitgeteilt. „Ich muss es akzeptieren. Es gibt Argumente, die kann ich zu 100 Prozent nachvollziehen“, sagte Zimmer Anfang des Jahres zu den angekündigten Ausstiegen aus dem Rat.

Manche gaben für ihr Aus persönliche Gründe an, andere begründeten ihre Entscheidung damit, dass sie nach 25 Jahren neuen Gesichtern mal die Chance geben wollten. „Die häufigste Begründung ist aber die, dass der Zeitaufwand für die Ratsarbeit zu groß ist“, sagte Zimmer.

Ortsbürgermeister steht nicht auf Liste

Platz eins bis vier der Kandidatenliste für den Ortsgemeinderat belegen die vier Ratsmitglieder, die wieder antreten werden. Die übrigen zwölf Kandidaten sind neue Gesichter. Anders als in anderen Dörfern steht Ortsbürgermeister Pirmin Zimmer nicht auf der Wahlliste für den Gemeinderat. Laut Ratsmitglied Thomas Velten sei das eine bewusste Entscheidung. „Zimmer kandidiert als Ortsbürgermeister. Sollte er diese Wahl nicht gewinnen, will er seine Chancen auf einen Platz in der Dorf-Politik nicht mit seinem Namen auf der Liste für den Gemeinderat erhöhen“, weiß Velten aus Gesprächen mit dem Ortsbürgermeister.

Dass es keine Parteien auf dem Reifenberger Wahlzettel gibt, bedeutet für den Gang zur Urne, dass die Reifenberger mehrere Möglichkeiten für die Stimmabgabe haben. Laut Velten können sie entweder die gesamte Liste ankreuzen, einzelne Personen ankreuzen oder gar wegstreichen oder weitere Wunschkandidaten auf dem Stimmzettel vermerken.

Die Kandidaten

Thomas Velten, Markus Hüther, Martin Hüther, Markus Semmet, Tobias Schliesmeier, Julia Köpke, Julian Zwing, Simone Jennewein, Norbert Gottschlich, Christian Köpke, Kai Hennemann, Christian Kau, Elias Becker, Julia Maas, Stephan Müller und Alexandra Schneider.