Der Weselberger Kindergarten soll größer werden, um allen Kindern nach der neuen Gesetzgebung Platz zu bieten. Wie das geschehen soll, darüber berät der Gemeinderat am Freitag. Bürgermeister Michael Schmitt präferiert einen Neubau.

Nach zwei nichtöffentlichen Ratssitzungen tagt der Weselberger Gemeinderat am Freitag zur Erweiterung der Kindertagesstätte. Im November war das Planungsbüro AK-Plan aus Pirmasens mit einer Machbarkeitsstudie beauftragt worden. Zur Auswahl standen mehrere Varianten, wie der Kindergarten, der ohne die genehmigten Ausbauplätze nicht mehr alle Kinder aufnehmen kann, vergrößert werden kann.

Überlegt wurde, ob das angrenzende ehemalige Feuerwehrgerätehaus mit dem bestehenden Kindergartengebäude verbunden werden kann. Eine Aufstockung sowie ein Neubau standen ebenfalls zur Debatte, als der Auftrag an das Planungsbüro vergeben wurde. Ortsbürgermeister Michael Schmitt betonte, es sei ihm wichtig, dass der Rat sich einig ist, bevor in öffentlicher Sitzung darüber abgestimmt wird, in welcher Form die Kindertagesstätte erweitert werden soll. „Ich möchte nach Möglichkeit eine einstimmige Entscheidung herbeiführen, denn das Projekt wird uns über eine lange Zeit beschäftigten.“ So will der Ortschef spätere Diskussionen vermeiden. „Wir reden über eine Investitionsgröße von zwei Millionen Euro und da sollen alle Fragen ausgeräumt werden.“

Neubau am Nadine-Kessler-Platz?

So hatten sich die Ratsmitglieder vom Jugendamt über ihre rechtliche Verpflichtung zum Kindergartenbau informieren lassen. „Ab einer bestimmten Ortsgröße muss ein Kindergarten vorhanden sein“, gibt Schmidt die Information weiter. Er wisse, dass gerade beim Grundstückskauf zuerst gefragt werde, ob eine Schule und ein Kindergarten im Ort vorhanden sind. „Die Interessenten fragen nicht zuerst nach Einkaufsmöglichkeiten.“

Schmitt tendiert zu einem Neubau der Kindertagesstätte. „Wenn wir sanieren, weiß man nie, welche versteckten Mängel noch auftreten, wenn man eine Wand öffnet.“ Ein altes Gebäude bleibe letztendlich ein altes Gebäude. Ein Neubau ist für den Ortsbürgermeister die bessere und sichere Option für den Kindergarten. Kritiker jedoch erinnern daran, dass der Platz vor der bestehenden Kindertagesstätte erst im vergangenen Jahr für 20.000 Euro neu hergestellt wurde. „Das ist natürlich ein wichtiges Argument.“ Platz für einen Neubau wäre am Nadine-Kessler-Platz. „Eventuell kann man das alte Feuerwehrgebäude abreißen und dann zu dem bestehenden Platz vor dem jetzigen Kindergarten eine Verbindung schaffen.“ Damit könnte der neue Vorplatz der jetzigen Kindertagesstätte weiterhin genutzt werden: „Das wäre ein guter Kompromiss, der eine neue Kindertagesstätte, die dem Kindertagesstättengesetz, das im kommenden Sommer in Kraft tritt, rechtfertigen würde“, findet Schmitt.

Gerade wegen des Neubaugebiets werde noch mehr Platz in der Tagesstätte gebraucht, die bereits jetzt am Limit ist. „Noch zwei Bauplätze sind frei, und wir planen ja schon ein weiteres Neubaugebiet“, zeigt Schmitt die Dringlichkeit auf. Bereits jetzt entspricht das Gebäude nicht mehr den aktuellen Anforderungen. Es fehlen Nebenräume für die Gruppen, wurde im Mai 2019 bei einer Begehung mit dem Jugendamt bemängelt. Fünf Ausbauplätze hatte das Jugendamt trotzdem genehmigt. Der Schülerhort musste in die Grundschule umziehen, damit der Platz geschaffen werden konnte.