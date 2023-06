Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor einem Jahr war die Hauensteiner Friedenskirche in einem denkwürdigen Gottesdienst, den der damalige Speyerer Generalvikar Sturm zelebriert hatte, profaniert worden. Jetzt soll sie in das Eigentum der Ortsgemeinde überführt werden. Was macht eine Kommune mit einer „entweihten“ Kirche?

Eigentlich hätte die Übertragung des Kirchengebäudes und die der sie umgebenden Fläche bereits zum 30. Juni über die Bühne gehen sollen. Das ist noch nicht geschehen.