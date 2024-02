Den Müllsündern im und vor dem Ort geht es an den Kragen. Zunehmend werde privater Müll in öffentlichen Mülleimern entsorgt, berichtete Bürgermeister Sebald Liesenfeld in Ludwigswinkel dem Rat. Er sei entschlossen, das nicht mehr länger zu dulden und mit Anzeigen zu ahnden.

„Wir haben eine so gute Müllentsorgung, Wertstoffhöfe, Container, ich habe dafür kein Verständnis mehr. Der Gemeindearbeiter hat genug zu tun, er kann nicht auch noch den Hausmüll der Leute entsorgen“, so Liesenfeld. Am örtlichen Glascontainer waren indessen Glasscheiben außen abgestellt worden. „Hier gibt es Zeugen, die Kreisverwaltung ist eingeschaltet, es wird eine Anzeige geben“, sagt der Bürgermeister. Auch für den Kaffeetrinker, der regelmäßig in der Kurve am Entenweiher seine Kaffee-to-go Becher entsorgt, wird die Luft dünner. „Wir waren mit der Kreisverwaltung vor Ort, auch hier gibt es Zeugen und es wird Anzeige erstattet“, sagt Liesenfeld. Etwa seit einem Jahr werden dort die Kaffeebecher entsorgt. „Viele haben die Leute schon aufgehoben, bei der Müllsammelaktion wurden sie weggemacht und eine Woche später waren es bereits wieder 42 Stück. Das Maß ist voll, so wird es nicht weitergehen“, sagt der Ortschef.