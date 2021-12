Krähenberg bekommt einen neuen Jugendraum im Dorfgemeinschaftshaus. Im Frühjahr soll er fertig sein.

Bürgermeister Thomas Martin erläuterte am Donnerstag im Gemeinderat, dass er zahlreiche Angebote eingeholt habe, damit die noch anstehenden Arbeiten im Dorfgemeinschaftshaus nach Möglichkeit in den nächsten drei Monaten erledigt werden können. Dazu zählen für die Toiletten Boiler, Waschbecken, Spiegel und Klo samt Einbau für 1350 Euro, eine Trennwand samt Schreinerarbeiten für 1250 Euro und der Fußboden für 3500 Euro. Die Holztreppe ins Obergeschoss mit 23 Stufen soll erhalten bleiben, wird aber mehrmals abgeschleift und versiegelt. Dafür sind rund 1700 Euro zu zahlen. Die weiteren Fußbodenarbeiten im Treppenhaus, im Flur und in der Küche sind mit 2850 Euro veranschlagt. Erfreut war der Rat, dass die Firma Aiwanger aus Bayern erneut 2000 Euro für den Jugendraum gespendet hat.

Die Krähenberger freuten sich auch über die neuen Stühle für den Gemeinschafts- und Sitzungsraum im Dorfgemeinschaftshaus. Die Renovierung des Raumes und der neue Gläserschrank haben viel Wohnlichkeit zurückgebracht. Mit der jetzt noch erledigten Montage der Jalousien an den Fenstern sei dieser Sanierungsbereich im Erdgeschoss abgeschlossen. Zur Fertigstellung der Außentreppe am Dorfgemeinschaftshaus soll es noch vor Jahresende eine Besichtigung mit dem Rat und den Helfern geben, um den Belag für die neu betonierten Stufen und das Podest festzulegen. Außerdem muss auch eine Entscheidung zum Geländer getroffen werden. Die Treppe mit Zugang zur „Kleinen Dorfkneipe“ im Keller muss ebenfalls saniert werden.