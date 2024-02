Es ist Pflicht der zuständigen Gemeinden und Wasserversorger, dafür zu sorgen, dass genügend Löschwasser vorhanden ist. Denn nur so kann die Feuerwehr im Ernstfall ihre Aufgabe erfüllen. Dies will die Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben nun sicherstellen, indem sie den aktuellen Löschwasserbedarf ermittelt.

Denn seit die Wasserversorgungsnetze in Betrieb gegangen sind, hat sich vieles verändert in den Gemeinden. Und es wird auch weiterhin Veränderungen geben: So werden beispielsweise Baulücken geschlossen und Gewerbebetriebe errichtet – oder fallen weg.

Ziel der Verbandsgemeinde ist es nun, Sicherheit in puncto Löschwasserverfügbarkeit zu haben. Dabei spielen unter anderem die Rohrnetzkapazitäten eine Rolle, aber auch die Frage, welche Wassermengen an jedem einzelnem Hydranten zur Verfügung stehen. Ein Fachbüro ermittelt, welches Löschwasserangebot aktuell besteht und wie hoch der Löschwasserbedarf ist. Anhand der sich ergebenden Bilanz werden Vorschläge gemacht, wie sich die Löschwasserversorgung und damit die Sicherheit gegebenenfalls verbessern lassen.