Ein Investor will laut der Contwiger Bürgermeisterin Nadine Brinette ein größeres Areal am Steitzhof kaufen. Er plane dort, ein Industriegebiet einzurichten. Kleinere Flächen sollen dafür zu einem großen Grundstück zusammengelegt werden.

Wer genau der Investor ist, der am Steitzhof ein großes Areal kaufen will, wollte Brinette im Gespräch mit der RHEINPFALZ nicht verraten. Am Donnerstagabend (19.30, Sportheim Stambach) soll der Rat die Voraussetzungen schaffen. Das Industriegebiet auf dem Steitzhof liegt zwischen Outlet und dem Verope-Werk. Bis auf den Stahlseil-Hersteller ist das Gelände auch noch leer. Es gehört dem Zweckverband Entwicklungsgebiet Flughafen (ZEF), von dem kauft der Investor das Areal. Die Kreisverwaltung Südwestpfalz konnte bis Redaktionsschluss keine Auskunft zu dem möglichen anstehenden Verkauf geben. Contwig befasst sich mit dem Bebauungsplan, weil die Flugplatzflächen auch auf Contwiger Gebiet liegen.

Zudem geht es im Gemeinderat um den Ausbau der Felsackerstraße. Brinette zur Folge sei lange diskutiert worden, ob der Straßenausbau nicht die Renovierung der anliegenden Grundschule behindere, das sei nach neusten Prüfungen jedoch nicht der Fall. Bis Ende des Jahres müssen laut Brinette der Auftrag für den Ausbau vergeben und der Bau begonnen sein, andernfalls gebe es keine Förderungen. Die Straße soll auf einer Strecke von 310 Metern ausgebaut werden, Kosten: rund 470.000 Euro.

Ebenfalls saniert werden sollen die Toiletten sowie der Multifunktionsplatz am Freizeitgelände. „Wir möchten das nächstes Jahr angehen“, so Bürgermeisterin Brinette. Vor allem die Toiletten sind stark in die Jahre gekommen, müssen dringend saniert werden.