Wir Menschen stöhnen in diesem Sommer über Hitzewellen. Doch während wir in kühle Räume flüchten, sind draußen in der Natur Pflanzen und Tiere den Folgen des Klimawandels ausgesetzt. Was bedeutet die anhaltende Trockenheit für sie? Ulrich Diehl, Geschäftsführer des Biosphärenhauses in Fischbach, gibt Antworten und Tipps, wie der Mensch helfen kann.

Herr Diehl, wie geht es dem Biosphärenreservat in diesem Hitzesommer?

Da müssen wir zuerst auf den Wald schauen, denn daraus besteht das Biosphärenreservat