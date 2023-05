Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Alibi-Pflaster. Im Ernstfall keine Hilfe und ein weiterer Tritt in den Allerwertesten der Ortsgemeinden, die für etwas zahlen müssen, das nicht ihre Aufgabe ist: Als es um die Einrichtung von Wärmeinseln im Fall eines Blackouts ging, hagelte es am Donnerstag im Höhfröschener Gemeinderat Kritik an Land und Kreis.

Zur Ratssitzung nach Höhfröschen waren die Bürgermeisterkollegen aus Höheischweiler, Ricarda Holub, und Petersberg, Alexander Raquet, sowie Feuerwehrvertreter gekommen. Allen