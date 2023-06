Bis Ende September soll der Glasfaser-Ausbau in Maßweiler fertig sein. Dass die Anschlüsse dann laufen, kann Bürgermeister Herbert Semmet nicht versprechen.

„Der Ausbau geht gut voran“, sagt Semmet. Anfang Juni wurde der zentrale Glasfaservereiler, der sogenannte POP (Point of Presence) geliefert und am Sportplatz aufgestellt. Von dort aus kommend wird das Dorf Straße für Straße mit Glasfaser-Leerrohren versorgt. Liegt alles, wird die eigentliche Leitung ins Netz eingeblasen. Das alles soll bis Ende September passiert sein. „Bis die Leitungen laufen, hängt aber auch davon ab, wie schnell die Hauptleitung steht“, kommentiert Semmet.

Maßweiler wird über Rieschweiler und den Hitscherhof kommend ans Glasfaser angeschlossen, weiter hängen an der Hauptachse Thaleischweiler-Fröschen, Petersberg und Höhfröschen. Das Nachbardorf Reifenberg wird hingegen über die Glasfaser-Trasse aus Wallhalben und Schmitshausen versorgt.

Die Zusammenarbeit mit der UGG läuft laut Semmet bislang sehr gut. Die Firma hat auf einem leeren Bauplatz am Fausterberg ein Lager für Baumaterialien eingerichtet, der Mietvertrag gehe über die nächsten drei Monate. Absprachen zwischen Gemeinde und UGG seien bislang eingehalten worden. „Ich bin mal gespannt, wenn sie loslegen. Ich schaue mir das jeden Tag an, wenn die da arbeiten“, kündigt Semmet an.