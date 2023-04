Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit elf Jahren betreut die Stambacherin Andrea Wernicke die Gemeindebücherei Contwig, am Anfang zusammen mit Leiterin Heidrun Hiller, aber seit zwei Jahren schon als deren Nachfolgerin. In den elf Jahren hat sie viele Standorte und Umzüge erlebt, gerade vor zwei Wochen den jüngsten. Denn am Dienstag, pünktlich zum Start des Lesesommers 2022, öffnet die Contwiger Gemeindebücherei in den Räumen der ehemaligen Marien-Apotheke in der Hauptstraße.

Kennengelernt hat Andrea Wernicke die Contwiger Bücherei damals in den Räumen des alten Rathauses, das abgerissen wurde. Bis zum Bau des neuen Rathauses war die Bücherei