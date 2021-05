Die Herren können an diesem Schmutzigen Donnerstag mit Krawatte zur Arbeit gehen – Altweiberfasching fällt aus. Aber auch vieles andere. Prunksitzungen, Straßenfasnacht und Umzüge hat die Pandemie auf dem Gewissen. Aber ganz ohne närrisches Treiben geht auch 2021 nicht in die Geschichtsbücher ein. Zumindest nicht in der Südwestpfalz.

Es gibt sie noch: die standhaften Narren, die ihre Tradition nicht ganz aufgeben wollen im Corona-Jahr 2021. Zum Beispiel in Dahn, aber auch in Bruchweiler-Bärenbach und in Fischbach – Regionen, in denen schon immer ordentlich gefeiert wurde.

Dahn: KVE lässt „Elwi“ los

Beim Karnevalverein Elwetritsche (KVE) in Dahn bluten die Narrenherzen, wie die Aktiven dort mitteilen. Denn gerade am kommenden Wochenende würden unzählige Fasnachtsveranstaltungen stattfinden – darunter der größte Umzug in der Region in Dahn. Doch tatenlos sind sie dort nicht geblieben.

Mit der Aktion „Fasching in der Tüte“ überraschte der Verein bereits am vergangenen Wochenende seine aktiven Mitglieder. 150 Tüten haben fleißige Hände gefüllt mit allerlei Fasnachtlichem – von Süßigkeiten, Luftballons und Luftschlangen bis hin zu Clownsnasen und Tröten – und sie dann den Aktiven vor die Tür gestellt. Dabei erwartete die Empfänger noch eine besondere Herausforderung – in Form von Bildern und Videos der Narren im Coronajahr 2021.

Am Abend des Schmutzigen Donnerstags sendet der Offene Kanal Rodalben „Die Lachparade“ mit den neuen Sitzungspräsidenten Patrick und Michelle I. Sie präsentieren 2,5 Stunden Unterhaltung mit den Büttenrednern und Komikern Pascal Huber, Christiane Sprenger und Monika Scheder, Heike Förch und weiteren.

Auch für den Faschingssonntag haben sich die Narren etwas ausgedacht. Normalerweise findet an diesem Sonntag der große Faschingsumzug statt: Bis zu 10.000 Zuschauer erfreuen sich dann an rund 60 kostümierten Faschingsgruppen und geschmückten Wagen. Nicht so im Coronajahr 2021. Deshalb planen die Fasnachter nun für den Sonntag gegen 13.30 Uhr eine kleine Stadtrundfahrt mit ihrem Maskottchen „Elwi“. Denn Elwi brauche Auslauf, finden ihre Betreuer. Menschenansammlungen sollen dabei vermieden werden, die Stadtmitte aber bunt geschmückt sein – einfach, um an die närrische Zeit zu erinnern.

Im kommenden Jahr, so hoffen die Narren, werde dann alles Versäumte nachgeholt. Mindestens. Denn in der Kampagne 2021/22 gibt es einiges zu feiern: den 33. Geburtstag des Vereins und den 55. Faschingsumzug in Dahn.

Bruchweiler: „Fasnacht to go“

Einen Umzug wird es auch in Bruchweiler-Bärenbach nicht geben. Aber dass die Fasnacht in diesem Jahr sang- und klanglos ausfallen soll, damit konnten sich die Narren der Katholischen Frauengemeinschaft einfach nicht abfinden. Es dauerte nicht lange, da war die Idee der „Fasnacht to go“ geboren. Wenn die Frauen nicht wie jedes Jahr im Sängerheim feiern können, dann könnte man doch das Programm in die heimischen Wohnzimmer bringen. So entstand ein etwa einstündiges Programm, mit neu aufgezeichneten Sketchen und Tänzen, wie beispielsweise dem „Corona-Geburtstag“ oder „Home-Office“. Gardetänze und Schwanensee sind Aufzeichnungen aus den vergangenen Jahren und auch auf Kattsche & Bawett muss man nicht verzichten.

Den Stick mit dem Programm verkaufen sie für elf Euro im „Sell und Jenes“ in der Raiffeisenstraße in Bruchweiler. Davon gehen zwei Euro an einen guten Zweck, der Rest des Gewinns ist für die Vereinskasse, denn im nächsten Jahr will man ja wieder richtig Fasnacht feiern. Damit der Stick nicht so langweilig daherkommt, wurde eine Sektdose als Clown verkleidet, die sowohl Programmheft als auch Stick als Halskette trägt.

Fischbach: „De Härtschd“ sammelt online

Auch beim Fischbacher Fasnachtsclub Felsenland mussten die Narren dieses Jahr zurückstecken. Ausgefallen ist ebenfalls die Benefizveranstaltung, die der Vorsitzende Oliver Betzer – bekannt als „De Härtschd“ – jährlich im November mit anderen Fasnachtsgrößen veranstaltet, um Geld für gute Zwecke zu sammeln. Betzer hat das keine Ruhe gelassen. Deshalb hat er mit Künstler-Kollegen kurzfristig eine Online-Benefizveranstaltung organisiert, die am Samstag ab 18 Uhr online stattfindet – mit mehreren Live-Beiträgen. Außer Oliver Betzer sind Ted Louis, Elsbeth Gscheidle, Bauer Sepp und Thomas Reiter (Wasentrio) dabei.

Die Sitzung sei kostenlos; aber wer wolle, könne spenden, sagt Oliver Betzer. Gesammelt wird für die Opfer der Brandkatastrophe in Pirmasens. Die Online-Sitzung beginnt um 18 Uhr und dauert etwa zwei Stunden. Der Link ist auch auf der Facebook-Seite von Tobias Paltz zu finden.

Rodalben: Keine Feier, keine Trauer

In Rodalben fällt – wie auch in Hauenstein – die Fasnacht in diesem Jahr ganz aus. Auch der große Gaudiwurm der Narretei, der sich am Sonntag vor ein paar tausend Zuschauern durch die Stadtmitte geschlängelt hätte. Nach gestrichener Rathaus-Erstürmung und Prunksitzung bedarf es denn auch nicht mehr des Aufwands, am Aschermittwoch die RCV-Fasnacht am Ufer der Rodalb zu Grabe zu tragen und die leeren Geldbeutel in der „Bach“ zu waschen. „Wir verzichten auf unsere lieb gewordenen Veranstaltungen“, erklärte Sitzungspräsidentin Christine Dreyer, „zumal viele unserer Aktiven ja zur Risikogruppe gehören“. Für die nächste Session hofft sie auf den üblichen Ablauf der Kampagne.

Auch die Hexen um Gudrun Busch haben ihre Sammelaktion in der Hauptstraße am Schmutzigen Donnerstag abgesagt. Für die kostümierten Hexen ist es seit Langem guter Brauch, zur Alt-Weiber-Fasnacht die Autofahrer um eine Spende für einen gemeinnützigen Zweck zu bitten. Seit 36 Jahren praktizieren sie diesen Klamauk. Sechs Stunden lang, vom frühen Nachmittag bis zum Abend, waren sie voriges Jahr am Kreisel und in dessen Nähe unterwegs. Über 3000 Euro hatten sie gesammelt. „Die Gesundheit steht an erster Stelle, wir sind vorsichtig“, sagt Gudrun Busch. Aber sie kündigt zugleich an, „im nächsten Jahr alles doppelt nachholen zu wollen“.