Zu einem Linedance Flashmob hatte Pia Blum, Trainerin der Flamin’ Boots, auf den Bechhofer Sportplatz eingeladen. 400 Leute kamen und spendeten 2500 Euro für kranke Kinder.

Die Blieskasteler Schutzengel, ein Verein gegründet von Mitarbeitern der einstigen Polizeiinspektion, helfen seit 2009 kranken Kindern und Jugendlichen in teils lebensbedrohlichen Situationen. Etwa 24 Projekte betreut der Verein derzeit; mit einem Kostenvolumen von 120.000 Euro. Für eines dieser Projekte wird die Spende der Bechhofer Linedancegruppe verwendet, erzählt Klaus Port, Polizeikommissar außer Dienst und Vorsitzender des Vereins.

Wie kam die Spendensumme der Bechhofer Flamin’ Boots, also der flammenden Stiefel, einer Abteilung des Tus Bechhofen, zustande? Jährlich, am ersten Wochenende im Mai, veranstalten Linedancer bundesweit verschiedene Flashmobs. Getanzt wird jeweils derselbe Tanz. Pia Blum ist Linedancetrainerin in 26 Gruppen. Dadurch ist sie gut vernetzt und lud zur Teilnahme am Bechhofer Flashmob teil. 400 folgten dieser Einladung, darunter mehr als 300 Tänzer.

Flashmobs sind kulturelle Veranstaltungen, die in der Regel ohne vorherige Ankündigung in der Öffentlichkeit an Örtlichkeiten stattfinden, wo man sie nicht erwartet. Jeder Tänzer zahlte drei Euro Startgeld, woraus sich 1000 Euro ergaben. Weitere 1500 Euro wurden aus der Verpflegung der Flashmobber durch den Tus Bechhofen und aus einer Spendenbox gewonnen.

Nach dem Tanz erlebten die Flashmobber noch ein Konzert des Countrymusic-Sängers Jim Everett aus Birkenfeld. Everett trat nach Angaben von Blum für Kleingeld auf und spendete die Hälfte seines Honorars. „Der ist quasi für Spritgeld hierhergekommen“, freute sich Blum. Wer bei den Flamin’ Boots mittanzen möchte, kann immer dienstags um 18 Uhr zum Training im Dorfgemeinschaftshaus kommen.