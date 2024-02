Nackte Haut, faule Angler und ein altes Ehepaar. Das und vieles mehr bot die Faschingsveranstaltung des FC Kleinsteinhausen. So gab es etwa einen ärztlichen Tipp vom Umgang zwischen Mann und Frau.

„Unter dem Meer“ lautete das Motto der Faschingsveranstaltung, zu der der FC Kleinsteinhausen am Samstagabend in der Freizeithalle eingeladen hatte. Mit rund 170 Besuchern war das „See-Aquarium“ während des vierstündigen Programms voll besetzt.

Gleich zu Beginn sorgten die Moderatorinnen Sabine Weber und Jennifer Zinnecker mit einer Schunkelrunde für Bewegung im „Becken“. In die Unterwasserwelt entführte die Kindergruppe „Klitzeklein“ mit einem Schautanz. Für ihre Akrobatik und Choreographie vom Feinsten wurden die sechs Synchronschwimmer in bunten Bademützen nach ihrem Auftritt mit viel Beifall und einer „Rakete“ belohnt.

Faul und entspannt ließen es Sabine König und Stefan Hüther in ihren Rollen als Angler angehen. Einer der beiden Petrijünger hätte am Vortag aus lauter Faulheit beim Angeln durchgängig schreien müssen. Der Grund: Beim Hinsetzen auf seinen Stuhl hätte er sich die Eier eingeklemmt und sei einfach zu faul gewesen, sich deshalb wieder vom Stuhl zu erheben. Beide Angler hätten doofe Ehepartner. „Meine Frau ist so blöd und fährt mit einem Koffer voller Kondome zum Segeln nach Mallorca. Dabei hat sie doch gar keinen Pimmel!“

Rheumazäpfchen und Hörgerät

Auch ein gewisser Millerhannes bekam sein Fett weg: Als seine Schwiegermutter verstarb, sei er vom Bestatter gefragt worden: „Einäscherung oder Beerdigung?“ Seine Antwort: „Beides – ich will auf Nummer sicher gehen!“ Als „Altes Ehepaar“ zogen die Nachwuchstalente – die zehnjährige Emilia Zinnecker und die neunjährige Fiona Ehlert – in die Bütt. „Sag mal, was hast du denn da am Ohr? Das ist doch nicht dein Hörgerät, oder?“ „Ach Gott, das ist ja mein Rheumazäpfchen. Du liebe Zeit, jetzt weiß ich auch, wo mein Hörgerät ist!“ Beim Doktor hätte sich die Ehefrau darüber beklagt, dass sie nachts nicht zur Ruhe käme, weil ihr Mann im Schlaf so viel reden würde. Deshalb habe ihr der Doktor empfohlen, dass sie ihren Mann tagsüber mehr zu Wort kommen lassen sollte!

Bereits am Wochenende zuvor gab es an gleicher Stelle dasselbe Programm. Wegen des enormen Zuspruchs, wurde es nochmals wiederholt.

MITWIRKENDE

Moderation: Sabine Weber und Jennifer Zinnecker

Eröffnung: Sabine Weber und Patrick Pfeiffer

Kinder: Emilia Zinnecker, Fiona Ehlert, Nika Ziegler und Emma Schindeldecker

Eröffnungstanz „Unter dem Meer“: Lilli Dembicki, Rebecka Steck, Eva Schindeldecker, Sabine König, Carina Ziegler, Karin Hüther, Jenny Dembicki, Hanna Ziegler, Mia Ziegler, Kyra Ehlert und Rebecka Steck (Leitung)

Kindergruppe Klitzeklein: Lina Stegner, Thea Stegner, Clara Bauch, Matteo Ehlert, Emma Sefrin, Luise Sprau, Ariane Karcher, Heyley Weber; Haie: Haie: Patrick Pfeifer, Stefan Sprau, Martin Pfeifer, Julian Sefrin , Hanna Ziegler und Anna Pfeiffer (beide Leitung)

Synchronschwimmen: Cedric Sauter, Bernd Neumayer, Steffen Neumayer, Sven Walter, Julian Sefrin, Martin Steck unter Leitung von Sarah Sprau und Jenny Dembicki

Stimmungslieder: David Bernhardt, Marvin Burkhard, Maureen Ratzke, Jule Mehlhorn, Leni Zahn, Hanna Ziegler, Johna Wetzel, Franzi Walter

Büttenrede „Angler“: Sabine König und Stefan Hüther

Taucher: Nika Ziegler, Mia Ziegler, Levi Zinnecker, Finn Zinnecker, Gian-Luca Mazziotti,

Romeo Mazzioti, Olivia Dreste, Karoline Walter und Carina Ziegler (Leitung)

Büttenrede „Putzfrauen“: Karin Hüther und Jenny Zinnecker

„Monsterfische“: Nika Ziegler, Fiona Ehlert, Leni Pfeiffer, Lilly Dembicki, Lia Doniat, Emilia Zinnecker, Emma Schindeldecker und Eva Schindeldecker (Leitung)

Kinder-Büttenrede „Oma und Opa“: Emilia Zinnecker und Fiona Ehlert

Shanty-Chor: Richard Neumayer, Hilmar Honigmund, Helmut Huber, Wolfgang Wagner,

Joachim Freyer, Hartmut Stegner, Wolfgang Rohr, Mario Schindeldecker, Patrick Pfeiffer, Oliver Katitsch, Marco Ehlert und Stefan Hüther

Sketch „Mini-Matrosen“: Kyra Ehlert, Marco Ehlert, Patrick Pfeiffer, Julia Bauch, Jenny Dembicki, Eva Schindeldecker und Eva Schindeldecker (Leitung)

Showtanz-Piraten: Hanna Ziegler, Anna Pfeiffer, Jule Mehlhorn, Johna Wetzel, Maureen Ratzke, Rebecka Steck, Josefine Klingler, Leni Zahn, Mike Stegmann, Nora Engelmann, Valerie Mayer, Ida Rauch, Angelina Mayer sowie Leni Zahn und Mike Stegmann (beide Leitung)

Büttenrede „Omas“: Max König und David Bernhardt

Männerballett „Rettungsschwimmer“: Sven Walter, Stefan Sprau, Jannik Altmeier, Bernd Neumayer, Alex Pfeiffer, Cedric Sauter, Christian Süs, Marc Dullisch, Steffen Neumayer, Wolfgang Rohr und Maureen Ratzke (Leitung).