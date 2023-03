Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Aufgespießt: In Steinalben stinkt zum Himmel, was uneinsichtige Zeitgenossen einfach weggeschmissen haben. Zuletzt wurden vergammelte Lebensmittel in großen Mengen gefunden. Gestunken hat es den Bürgermeistern und Räten aus Schweix und Hilst, dass sich andere für die Rettung des deutsch-französischen Kindergartens in Liederschiedt feierten.

Unappetitliches in großen Mengen

Zu den Dingen, die immer wieder für Klagen, Kosten und Ärger sorgen, gehören die illegalen Müllablagerungen in der Natur.