Die einen trennen sich von zu eng gewordenen Anzügen, andere suchen nach Schnäppchen und wieder andere wollen einfach nur mal wieder Leute treffen. Möglich ist das alles beim „1. Hogschtler Straßenflohmarkt“, zu dem der Trulber Ortsbezirk für Samstag einlädt.

Am Samstag, 16. Oktober, von 11 bis 17 Uhr findet der erste Straßenflohmarkt in der Ringstraße statt. Familien aus dem Ortsbezirk waren es, so berichtet Ortsvorsteher Nico Faul, die an kleinen privaten Flohmärkten auf dem Felsenbrunnerhof und dem Kettrichhof Gefallen fanden. Sie sprachen Nachbarn und Bekannte an, ob man nicht im größeren Stil selbst was auf die Beine stellen könnte. So bildete sich eine Interessengemeinschaft „Straßenflohmarkt Hochstellerhof“. Mit ins Boot nahmen sie den Ortsvorsteher. Der fand das Angebot für eine breite Öffentlichkeit prima, denn infolge der Pandemie sei es doch zu deutlich reduzierten Kontakten gekommen. So ließ sich Faul nicht nur als Ortsvorsteher vor den Karren spannen, sondern selbst auch mit einem Stand vor seinem Haus.

Fernab vom Durchgangsverkehr findet einige wenige Meter oberhalb davon das Geschehen in der neuen Ringstraße statt. Die Flohmarktstrecke erstreckt sich von der Hausnummer 64 bis zur 99. Alles, was man beim Herbstputz fand, wird feilgeboten – nach dem Motto: „Bei uns findet ihr alles. Von A wie Anzug bis Z wie Zange“. Der Flohmarkt findet übrigens bei jedem Wetter statt, denn die Stände stehen in Garagen oder Carports.