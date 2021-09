Eine „Schon-Kerberedd“ kündigte David Betz am Sonntagnachmittag nach dem Kerwespiel der SV Palatia Contwig im Kerwezelt am Sportheim an, denn schließlich seien viele berichtenswerte Veranstaltungen in den vergangenen 52 Wochen Corona zum Opfer gefallen. Aber trotzdem schaffte es Betz zusammen mit seinen beiden Mit-Vorlesern Jannik Freyler und Jana Maisch, die Menge im Zelt zum Lachen zu bringen. Unterstützt von weiteren rund 15 Straußbuben und -mädchen berichteten die drei auf der Bühne beispielsweise von „em Haui“, der es mit seinen Abenteuern und Missgeschicken viermal in die Kerwerede schaffte. Ob die unfreiwillige Übernachtung im Seniorenheim Haus Sarepta, der Besuch im Krankenhaus oder ein Missgeschick mit einer Bahnschranke, den Straußbuben entging keine Peinlichkeit des jungen Mannes. Der Bombenfund in der Tränkgasse mit anschließender Evakuierung des halben Dorfs war ebenso Thema in der Kerwerede wie die Schließung der letzten Kneipe im Ort, die jetzt zum Pflegestützpunkt umgebaut wird. Kurz war die Kerwerede, aber dennoch sorgte sie für Schmunzeln und Lacher.