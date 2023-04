Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Trist und kalt mutet der Reifenberger Dorfplatz an der Hauptstraße an. Der Rat will den Platz aufmöbeln und hat dazu den Reifenberger Garten- und Landschaftsplaner Ralf Urban um Ideen gebeten. Eine davon wäre ein radikaler Einschnitt.

„Ich habe mich am Anfang durchaus schwer getan“, gibt Urban am Mittwochabend im Gemeinderat zu. Zuerst habe er überlegt, welche Funktion der Dorfplatz in der Gemeinde überhaupt