Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es ist die Zeit der Ausweichquartiere: In Contwig gehen Kindergartenkinder ins Rathaus, in Kleinbundenbach ins Dorfgemeinschaftshaus. In Bechhofen sollen ab September 18 Vorschulkinder im Dorfzentrum betreut werden. Zwei Jahre sollen der Jugendraum als Provisorium dienen. Dafür ist noch einiges für 30.000 Euro umzubauen. Es hätte eine Alternative gegeben, aber die wäre fast doppelt so teuer gewesen.

Die Jugendräume im Bechhofer Dorfzentrum sollen ab September eine Gruppe des Kindergartens beherbergen. Für diese Ausweichstätte