Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vor allem bei Versorgung, Infrastruktur und Verkehr wünschen sich Bürger in Bobenthal Verbesserungen. Es ist ein Thema, das in ein Zukunftskonzept für die Weiterentwicklung des Dorfes einfließen wird. Erstellt wird es unter Beteiligung der Bürger.

Dass die Bürger des 300-Seelen-Dorfes an ihrer Zukunft interessiert sind, zeigte die mit 70 anwesenden Personen respektable Teilnahme an der Auftaktveranstaltung zur Dorfmoderation am Donnerstagabend.