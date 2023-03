Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

An Pfingsten wird die seit 50 Jahren bestehende Partnerschaft zwischen Erfweiler und der französischen Gemeinde Belmont gefeiert. In jedem Jahr wird im Mai jedoch in Frankreich auch an die Opfer eines Kriegsverbrechens in den Wäldern bei Belmont erinnert.

In diesem Jahr, in dem das 50-jährige Bestehen der deutsch-französischen Partnerschaft Erfweiler-Belmont an Pfingsten gefeiert wird, ist es besonders erwähnenswert, dass sich am 3. Mai