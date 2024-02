Freya Liv Kolb aus Kröppen hat einen bekannten Patenonkel. Er heißt Frank-Walter Steinmeier und ist Präsident der Bundesrepublik Deutschland. Weil Freya Liv, die in sechs Wochen ein Jahr alt wird, das siebte Kind ihrer Mutter Patricia Carletto-Kolb ist, übernimmt der Bundespräsident die Ehrenpatenschaft für das Kind.

Diese Ehrenpatenschaft kann von den Eltern beantragt werden. Sie ist mit einem einmaligen Geldgeschenk in Höhe von 500 Euro verbunden. Am Freitag empfing Klaus Weber, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land, die Familie Carletto-Kolb im Pirmasenser Ratssaal der Verbandsgemeinde und überreichte ihr die Patenschaftsurkunde. Freya Liv, die Tochter von Patricia Carletto-Kolb und Kevin Kolb, ist das erste Mädchen in der Familie. Sie hat sechs Brüder im Alter von zwei bis zehn Jahren. An der kleinen Feierstunde nahmen auch die Großmutter Martina Schmidt und die Erste Beigeordnete der Gemeinde Kröppen, Elli Strassel, teil.