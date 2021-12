Wer zum Fest nicht nur einen „echten Pfälzer“, sondern auch noch einen besonders umweltverträglichen Weihnachtsbaum möchte, wird bei den Forstämtern der Region fündig. Los geht’s bereits am Samstag im Revier Finsterbrunnen des Forstamts Kaiserslautern. Eine Woche später beginnt der Christbaumverkauf auch in der Südwestpfalz. An der Falkenburghalle in Wilgartswiesen werden am Samstag, 11. Dezember, von 10 bis 14 Uhr frisch geschlagene Nordmanntannen an die Frau und den Mann gebracht. Außerdem gibt es Wildprodukte aus dem Wilgartswiesener Wald, verschiedene Honigsorten vom Imker sowie Kunsthandwerk aus Holz. Zur Stärkung gibt es gegrillte Wildbratwürste und Wildsau-Burger.

Das Forstamt Hinterweidenthal bietet ebenfalls am Samstag, 11. Dezember, von 9 bis 12 Uhr auf dem Dorfplatz (Dreschplatz) in Hinterweidenthal frisch geschlagene Nordmanntannen an.

Wer sein Bäumchen selbst schlagen will, kann das am Samstag, 18. Dezember, im Staatswald Birkhausen bei Zweibrücken in der Nähe des gleichnamigen Gestüts tun. Die Birkhausen liegt im Wald zwischen den Zweibrücker Stadtteilen Ixheim und Rimschweiler. Zwischen 10 und 14 Uhr können Nordmanntannen und Blaufichten eingeschlagen werden. Geeignetes Werkzeug, Handschuhe, festes Schuhwerk und eine Maske sollten mitgebracht werden.