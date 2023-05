Bei ihrem Einsatz gegen Marihuana-Produzenten in Schindhard im April ist den Rauschgiftfahndern ein großer Fang gelungen: Die illegale Cannabis-Plantage in einer Halle hat insgesamt 151 Kilogramm Marihuana abgeworfen. Das ergab nun die Bestandsaufnahme der Ermittler.

Einen Teil der Gesamtmenge, nämlich 23 Kilo verkaufsfertiges Marihuana, hatte die Polizei bereits bei ihrem gezielten Zugriff am 26. April sichergestellt. In eigens konstruierten Aufzuchträumen wurden etwa 2000 Cannabispflanzen gefunden. Insgesamt geht die Polizei nun bei der Gesamtmenge von 151 Kilogramm Marihuana aus. Der Wert der sichergestellten Marihuanamenge dürfte sich auf etwa 450.000 Euro belaufen. Eine Menge, die die Tätergruppierung nun nicht in Umlauf bringen konnte.

In der Halle wurden zunächst vier albanische Staatsangehörige, zwischen 23 und 46 Jahren alt, angetroffen und vorläufig festgenommen; sie befinden sich in Untersuchungshaft, jeweils in einer anderen Haftanstalt.

Täter ohne Bezug zu Schindhard

Weitere Festnahmen gab es nicht, teilte die Leitende Oberstaatsanwältin Iris Weingardt in Zweibrücken auf RHEINPFALZ-Anfrage am Mittwoch mit. Die vier Festgenommenen seien in diesem Fall die einzigen Täter. Zu Schindhard hätten sie keinen Bezug.

Die aufgeflogene Drogenfabrik bestand laut Staatsanwaltschaft vermutlich seit Anfang des Jahres. Zum Gebäudeeigentümer könne sie derzeit aber keine Angaben machen, so Weingardt. Auch nicht dazu, wo die in Schindhard hergestellten Drogen verkauft werden sollten. Dies sei Gegenstand weiterer Ermittlungen.