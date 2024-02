Die saarländisch-pfälzische Co-Moderation hat sich bei der Prunksitzung beim Carnevalverein Donsieders am Freitag bewährt. Diana Chandoni vom befreundeten Karnevalverein „Rosselanos“ Völklingen hat mit Jürgen Breiner vom Dahner KVE die Ansagen übernommen, als ob es das selbstverständlichste auf der Welt sei.

„Die Fasnacht hat uns voll im Griff, ich bemüh’ mich, dass ihr mich versteht“, begrüßte Chandoni, die seit Jahren schon die Prunksitzung moderiert, die Narren in der nicht ganz ausverkauften Schillerhalle. „Lasst uns die Hütte zum Beben bringen, das kriegen wir hin“, kündigte Chandoni an und sie sollte recht behalten. Eine gelungene Mischung aus Beiträgen in der Bütt und vielen Tanzauftritten, darunter auch Eigengewächse, sorgten für ausgelassene Stimmung. Zu den Jüngsten auf der Narrenbühne gehörte die siebenjährige Jolie Kühne aus Waldfischbach. Sie absolvierte bei den CD Tanzmäusen einen Tanzauftritt und schaute im Anschluss mit großen Augen das Geschehen auf der Narrenbühne an. Ein besonderer tänzerischer Höhepunkt bescherte die Showtanzgruppe des KVE Dahn mit Ausschnitten aus dem Musical „Moulin Rouge“ in kreativen Kostümen und atemberaubenden Tanzvorführungen.

Mitwirkende

Moderation: Diana Candoni und Jürgen Breiner, CVD Tanzmäuse, CVD Tanzduo, CVD Garde, CVD Showtanz, CVD Schautanz, TVP Shanamar, Schautanz TSG Weisgold DJK Püttlingen, KVE Dahn Showtanz, Männerballett TV Thaleischweiler, Bütt: Martin Berberich (KV Annweiler), Christoph Lesch, Emma und Aline Reißel, Sketch: Nele und Julia Kühner (KVE Dahn), Ralf Jakobi, Musik: Frederik Chandoni.