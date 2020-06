Am 13. September sollen die Bürger der Verbandsgemeinde Hauenstein einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin des ausscheidenden Bürgermeisters Werner Kölsch wählen. Eine mögliche Stichwahl wird am 27. September folgen.

Über die Terminvorschläge des Verbandsgemeinderates muss zunächst noch die Kreisverwaltung entscheiden. Die Ausschreibung der Stelle, die in die Besoldungsgruppe A15 – später A16 – eingestuft ist, muss spätestens am 6. Juli veröffentlicht werden. Wer sich für das Amt interessiert, muss seine Bewerbung bis spätestens 27. Juli, 18 Uhr, bei der Verwaltung einreichen.

In der Frage der Kölsch-Nachfolge vermisst Ratsmitglied Peter Hoffmann (FDP) die breite Diskussion. Er nannte den Erhalt der VG und die Bewältigung der Corona-Krise, die „alles umkrempeln“ werde, als die maßgeblichen Aufgaben des neuen Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin. Es brauche eine tüchtige Person, die „diesen Herausforderungen gewachsen ist“. Er erinnerte an die Anfänge der VG Hauenstein: „Wir haben damals intensiv gesucht und mit Gottfried Dahm einen Mann gefunden, der der neuen VG auf die Beine half.“ Ihn erschüttere die derzeitige „Lähmung“. „Wacht auf!“, appellierte er an den Rat.