War landauf, landab zwei Jahre lang Corona- Zwangspause angesagt, durfte jetzt auch in Biedershausen wieder das Dorffest gefeiert werden.

Etwa 200 Besucher, viele davon von außerhalb Biedershausens, machten es sich am Samstagabend und am Sonntag auf dem Festplatz am Dorfgemeinschaftshaus gemütlich.

Es ist ja genau diese Gemütlichkeit, sagt Bürgermeister Christian Bühler, die das Dorffest in Biedershausen so beliebt macht. Man sitzt hier bei gutem und vielfältigem Essen zusammen und unterhält sich, ohne mit lauter Musik beschallt zu werden. Mit Flammkuchen oder Pizza, frittierten Pilzen, Currywurst mit Pommes, Wurstsalat, Lachsbrötchen, Schwenkern und sonntags Rollbraten blieb wohl kaum ein Hunger ungestillt. Die Kinder hatten ihren Spaß beim Toben auf der Hüpfburg. Diese sowie die Schirme und Zelte hatte der Bürgermeister als Eventpaket bei einem Gewinnspiel der Pfalzwerke gewonnen.

Organisiert wurde das Fest vom Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr, dem auch die Einnahmen zugute kommen. Mitgeholfen haben aber auch viele Mitbürger aus dem Ort, die nicht der Feuerwehr angehören.