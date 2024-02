Die Alternative für Deutschland (AfD) will in der Südwestpfalz in allen Verbandsgemeinden für die Kommunalwahl antreten. Die Listen für den Kreistag, Verbandsgemeinderat Rodalben und Stadtrat Rodalben wurden bereits aufgestellt. Kreisvorsitzender Wendel berichtet von einem deutlichen Mitgliederzuwachs.

Für den Kreistag wird der aus Eppenbrunn stammende Lutz Wendel als Spitzenkandidat antreten. Der frühere Fraktionsvorsitzende im Kreistag, Dirk Bauer aus Rodalben, findet sich nur noch am Ende der Liste. Die aktuellen Kreistagsmitglieder Marie Stafforst aus Münchweiler und Thilo Walber aus Erfweiler kandidieren auch wieder. Zurückgekehrt ist der Wallhalber Edmund Sofsky, der bereits 2019 für die AfD in den Kreistag gewählt wurde, dann aber zusammen mit Werner Kettering aus Höhfröschen aus der Fraktion ausgetreten war. Sofsky legte später sein Mandat ganz nieder und Stafforst rückte nach. Kettering sitzt als Fraktionsloser im Kreistag.

Für den Verbandsgemeinderat Rodalben ist Dirk Bauer Spitzenkandidat, ebenso für den Stadtrat Rodalben. Aus welchen Gemeinden die übrigen Kandidaten der VG-Liste kommen, will die Partei nicht bekannt geben. Das gilt auch für die Kreistagsliste. Es gebe immer mehr Anfeindungen gegen AfD-Kandidaten, weshalb die Partei beschlossen habe, die Herkunft nicht mehr zu nennen, erläutert Kreisvorsitzender Wendel.

Nicht-öffentliche Listenaufstellung

Am 24. Februar soll die Stadtratsliste für Pirmasens aufgestellt werden. Zu einem anderen Zeitpunkt ist die Liste für die Verbandsgemeinde Pirmasens-Land dran, kündigte Wendel an. Die Aufstellungsversammlungen finden alle im Parteibüro in der Kaiserstraße nichtöffentlich statt. Die Presse ist auch nicht zugelassen.

Die AfD will im Kreis Südwestpfalz versuchen, für alle Verbandsgemeinden eine eigene Liste aufzustellen, kündigte Wendel weiter an. Dazu werde es noch ein Vorbereitungstreffen geben, um zu klären, wer wirklich kandidieren will. Der Kreisvorsitzende gab sich zuversichtlich, dass es nicht nur bei AfD-Listen für Pirmasens-Land und Rodalben bleiben wird.

Mitgliederzahl steigt auf fast 200

Auch weil die Zahl der Mitglieder steigt. „Wir gehen auf die 200 zu“, so Wendel. Im November 2022 hatte der Kreisvorsitzende die Mitgliederzahl noch mit 71 angegeben und ein Jahr später mit 148. Der südwestpfälzische Kreisverband sei der dynamischste in ganz Rheinland-Pfalz. Bei der Mitgliederzahl liege nur noch der südpfälzische Kreisverband vor den Südwestpfälzern, so Wendel. Die Remigrationskonferenz in Potsdam, an der auch AfD-Vertreter teilnahmen und die anschließenden Demonstrationen gegen Rechts hätten dem Mitgliederzuwachs nicht geschadet. „Im Gegenteil, das ist eher noch Werbung für uns“, so Wendel.

Die AfD-Listen

Kreistagsliste: 1. Lutz Wendel, 2. Rosario Kindlein, 3. Simone Helbling, 4. Claudia Sofsky, 5. Edmund Sofsky, 6. Joachim Huber, 7. Tobias Müller, 8. Sigurd Denger, 9. Darius Ferdinand, 10. Markus Schmidt, 11. Julian Friedrich, 12. Jürgen Kreissl, 13. Boris Geiger, 14. Marie Stafforst, 15. Björn Pickert, 16. Simon Dieter, 17. Karina Tietz, 18. Nadine Logie, 19. Thilo Walber, 20. Mathias Pfeifer, 21. Dirk Bauer, 22. Margarete Simon.

Verbandsgemeinderat Rodalben: 1. Dirk Bauer, 2. Christian Bettler, 3. Markus Schmidt, 4. Jürgen Kreissl, 5. Marie Stafforst, 6. Dieter Keilhauer, 7. Björn Pickert, 8. Mathias Pfeifer, 9. Norbert Rastetter, 10. Andrea Elbert-Schmitt, 11. Jacqueline Schmitt, 12. Wolfgang Renneis.

Stadtrat Rodalben: 1. Dirk Bauer, 2. Markus Schmidt, 3. Jürgen Kreissl, 4. Christian Bettler, 5. Björn Pickert, 6. Mathias Pfeifer, 7. Norbert Rastetter, 8. Dieter Keilhauer, 9. Wolfgang Renneis, 10. Andrea Elbert-Schmitt, 11. Jacqueline Schmitt.