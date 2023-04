Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bauplatz gesucht: Das gilt auch in Weselberg. Auf einer Liste habe er bereits 20 ernsthafte Interessenten, sagt Weselbergs Bürgermeister Michael Schmitt (CDU) – „alles junge Weselberger, die hier bauen möchten“. Auch Leerstand ist kein Thema in der Gemeinde. Abhilfe soll das geplante Neubaugebiet „Am Rößborn“ schaffen.

Bis zu 55 Bauplätze könnten in dem Gebiet entstehen, das im unteren Bereich an die bestehende Bebauung in der Straße „Am Rösborn“ anschließen