Fünf Jahre lang haben sich rund 50 Bürger in der Image-AG des Zentrumsmanagements für Bad Bergzabern engagiert. Das Kurstädtchen mit kreativen Ideen in ein anderes Licht zu rücken, war das Ziel. Die Ergebnisse wurden jetzt in einer Ausstellung gezeigt. Wie geht es weiter?

Rund 600 Besucher haben sich in zwei Wochen im Oktober die Ausstellung im Engel angesehen. Mit dabei waren auch die Modelleisenbahner und sechs Künstler, die ihre Werke präsentierten. „Ich wollte zeigen, was man mit geballter Kompetenz erreichen kann“, sagt Susanne Schultz, die in den vergangenen fünf Jahren Zentrumsmanagerin war. Die „geballte Kompetenz“ sieht sie in der von ihr gegründeten Image-AG, in der sich im Laufe der Jahre viele Bürger engagiert haben.

„Image hat gerade in der heutigen Zeit eine zentrale Funktion“, findet Schultz. Zum neuen Leitbild gehört der Hamecker, eine männliche Figur mit Schatzkiste, der die Perlen Bad Bergzaberns, das heißt die Alleinstellungsmerkmale, hütet und schützt. Der Plan ist, diese Perlen auch ganz praktisch als Sitzgelegenheiten in der Stadt aufzustellen. Auch nach dem Ende der offiziellen Funktion von Susanne Schultz wollen die Mitglieder der Image-AG weitermachen, sagen sie. Denn zum Hamecker gehört auch der Hamecker-Markt und die gleichnamige Zeitung. Beides sei gut angekommen. Wegen Corona konnte der Markt in diesem Jahr nicht stattfinden. Hamecker-Pralinen und ein Hamecker-Frühstück gibt es bereits. Verschiedene Image-Produkte wie Taschen oder Tassen wurden produziert, die Gestaltung des Bahnhofkreisels hat Künstler Martin Schöneich übernommen.

„Image-AG hat Stadt viel Geld gespart“

Die lustigen Böhämmer-Vögelchen mit Sprechblasen stammen von Künstler Frank Cmuchal. „Sie kommen sehr gut an“, hat er festgestellt. Es gibt ein Farbkonzept für die Stadt, das vom Stadtrat verabschiedet wurde. „Wenn man das alles zusammenrechnet, haben die unterschiedlichen Kompetenzen der Ehrenamtlichen der Stadt viel Geld gespart“, sagt Schultz. Allein rund 50.000 Euro für das Kunstwerk auf dem Kreisel und etliche 1000 Euro für die Böhämmer-Vögel, für die die Stadt auch die Rechte hat, und für das Farbkonzept. „Wir haben viele Dinge umgesetzt“, bilanziert die Zentrumsmanagerin.

Mit einer Auflage von 12.500 Stück ist auch ein 110-seitiger Katalog mit einer Modenschau durch fast 100 Geschäfte und Dienstleister in der Kurstadt erschienen. Ehrenamtliche Models, eingekleidet im Stil der 1950er-Jahre, zeigen ein anderes Bild der Bad Bergzaberner Geschäftswelt. „Er wird uns aus den Händen gerissen“, sagt Susanne Schultz.