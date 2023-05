Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Verkehrsunfälle durch Wildwechsel sind keine Seltenheit mehr. Gerade am Sonntagmorgen hat es mal wieder gekracht. Diesmal zwischen Burrweiler und Hainfeld. Was sollten Autofahrer beachten, wenn auf einmal ein Reh im Scheinwerferlicht erscheint? Und was ist zu tun, wenn es bereits zu spät ist?

Unerwartete Gefahr aus dem Weinberg: Ein 31-Jähriger ist am Sonntagmorgen auf der Strecke zwischen Burrweiler und Hainfeld mit seinem Auto unterwegs, als plötzlich eine Rotte Wildschweine die Straße