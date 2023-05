Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Und täglich grüßt das Murmeltier: Seit rund einem Jahr müssen die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern in jeder Sitzung nachträglich Aufträge für die Sanierung der VG-Sporthalle beschließen. So auch am Dienstag. Die Kosten steigen immer weiter. Das Ziel, unter der Fünf-Millionen-Euro-Marke zu bleiben, lässt sich kaum noch erreichen.

Um knapp 12.000 Euro liegt man noch unter der ominösen Marke. Zumindest sagen das die Zahlen, die Bürgermeister Hermann Bohrer (SPD) präsentierte. Allerdings