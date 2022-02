Im Zuge der Umgestaltung des Ilbesheimer Friedhofes soll auch der nördliche Weg an der Ruhestätte instandgesetzt werden. Die Kosten liegen bei geschätzt 91.000 Euro. Im Gegensatz zu anderen Gemeinden der VG Landau-Land, wo die FB Friedhofsdienst und Beisetzungsgesellschaft Landau den Grabaushub erledigt, übernimmt dies in Ilbesheim die Firma Sitter aus Hatzenbühl. Hintergrund ist die Hanglage des Friedhofes, die für die Arbeiten teilweise anderes Gerät erfordert, erklärt Ortsbürgermeister Peter Jean auf Anfrage. Für den Aushub eines Normalgrabes fallen 950 Euro, für ein Tiefgrab 1100 Euro und für ein Urnengrab 295 Euro an.