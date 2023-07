SÜW. Der Landkreis SÜW investiert in die Waldbrandbekämpfung. Er hat 64 spezielle Jacken angeschafft, auf welche die Waldbrand-Einheit des Landkreises bei ihren künftigen Einsätzen zurückgreifen können.

Die Waldbrandjacken haben einen Gesamtwert von 16.500 Euro. Sie sind extra für Wald- und Vegetationsbrände entwickelt und besonders atmungsaktiv. Zudem ist die gelbe Farbe deutlich besser sichtbar, zum Beispiel auch beim Einsatz von Hubschraubern. Nach Angaben des Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Jens Thiele besteht der Katastrophenschutzzug des Landkreises aus über 60 Feuerwehrangehörigen der Verbandsgemeinden, der sich unter anderem auf die Waldbrandbekämpfung spezialisiert hat.

Um in Sachen Waldbrandbekämpfung noch besser aufgestellt zu sein, findet auch das bisher in Edenkoben stationierte Tanklöschfahrzeug 24/50 des Landkreises eine neue Heimat – und zwar in der Verbandsgemeinde Landau-Land. Deren Feuerwehr hat somit ein zusätzliches Fahrzeug im Fuhrpark. Hintergrund ist, dass in Edenkoben vergangenes Jahr das neue Tanklöschfahrzeug 4000 des Landkreises in Dienst gestellt wurde. Das ältere Modell wird nun bei der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Landau-Land eingesetzt, bis der Kreis ein neues Tanklöschfahrzeug 3000 für die Verbandsgemeinde beschafft. Landrat Dietmar Seefeldt erläuterte: „Angesichts der zunehmenden Waldbrandgefahr war es uns ein Anliegen, nicht auf ein einsatzbereites Fahrzeug zu verzichten, nur weil es mittlerweile 27 Jahre alt ist.“