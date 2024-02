Gute Nachrichten für Kunden der VR-Bank Südliche Weinstraße-Wasgau (SWW): Das Kreditinstitut teilt mit, dass es bald wieder leichter wird, an Bargeld zu kommen.

Als Reaktion auf mehrere Sprengstoffanschläge binnen kurzer Zeit hatte die VR-Bank SWW vor einem Monat die Bargeldversorgung erheblich eingeschränkt. So konnten an mehreren Standorten nur zu den Öffnungszeiten der Geschäftsstelle Scheine gezogen werden, mancherorts gab es gar keine mehr. „Wir wissen, dass die Situation, an Bargeld zu kommen und Geld einzuzahlen, momentan für viele nicht zufriedenstellend ist“, sagt Yvonne Zimmermann, Leiterin Vertrieb der VR-Bank SWW. „Ab 5. Februar verbessern wir die Bargeldversorgung in der Region und verlängern die Automatenzeiten einiger Standorte wieder von 6 bis 23 Uhr.“ Diese Regelung gilt in der Südpfalz für Annweiler (Messplatz und Wasgau-Markt), Bad Bergzabern (Kurtalstraße), Billigheim (Edeka-Markt), Herxheim (Obere Hauptstraße), Schweigen-Rechtenbach (Weintor) und Steinfeld (Bahnhofstraße). Um für zusätzlichen Schutz zu sorgen, werden zum einen die Bargeldbestände in allen Automaten der VR-Bank SWW reduziert, zum anderen bewacht Sicherheitspersonal die Geschäftsstellen. Weiterhin außer Betrieb bleiben die Geräte in Bad Bergzabern (Schloss), Billigheim (Raiffeisenstraße), Hatzenbühl (Luitpoldstraße), Klingenmünster (Im Stift), Winden (Hauptstraße) sowie in Wollmesheim (Wollmesheimer Hauptstraße).