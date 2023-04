Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ungeöffnete Briefe, Schulden, Zukunftsängste – das Büro Lichtblick im Haus der Familie unterstützt Menschen, die in finanzielle Not geraten sind. Das Projekt ist eine Initiative der Protestantischen Kirchengemeinde. „Vertraulich, unbürokratisch und schnell“ lautet das Motto der Verantwortlichen. Heute geht es los. Was erwartet Betroffene?

Werner Ertel hilft im Rahmen seiner ehrenamtlichen Arbeit bei der Protestantischen Kirchengemeinde seit neun Jahren Menschen, die aus den unterschiedlichsten Gründen in finanzielle