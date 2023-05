Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Urlaub auf Balkonien oder im Garten – so werden für viele Deutsche die Sommerferien im Corona-Jahr aussehen. Reisen wurden in den vergangenen Wochen storniert oder verschoben. Studenten der Technischen Hochschule Gießen hatten die pfiffige Idee, den Urlaub via Internet nach Hause zu bringen. Nächste Woche geht es in die Südpfalz. Reiseleiterin ist Anna Schober aus Klingenmünster.

Wein, Wald und gutes Essen sind untrennbar mit der Pfalz verbunden. Und genau damit will Anna Schober den Balkonien-Bewohnern und Zuhause-Gebliebenen ihre Heimat näher bringen. Die 24-Jährige