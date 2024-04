Die Elterninitiative für fahrrad- und fußgängerfreundliches Herxheim hat für Freitag, 19. April, 15.30 bis 17.30 Uhr, eine „Kidical Mass“-Versammlung angemeldet. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Festplatz in Herxheim.

Wesentlicher Bestandteil der Versammlung sei eine Kinder-Fahrrad-Demo auf Neben- und Hauptstraßen vorbei an der Grundschule und Sporteinrichtungen, teilt der Kreisverband Landau-SÜW des Allgemeinen Deutscher Fahrrad-Clubs (ADFC) mit . Eltern, Jugendliche, Kinder und alle Radbegeisterten sind zu der Gemeinschaftsfahrt eingeladen. Die Strecke ist etwa 3,5 Kilometer lang und wird polizeilich geschützt. Der Abschluss der Veranstaltung ist auf dem Festplatz.

Wer in Herxheim derzeit mit dem Rad unterwegs sei, bewege sich auf unsicherem Terrain, so der ADFC. „Autofahrer fahren schneller als erlaubt, nehmen Überquerungshilfen erst spät wahr oder missachten diese, weichen immer wieder auf Gehwege aus und halten geltende Abstandsregelungen nicht ein“, heißt es weiter. Daher werde mit Nachdruck ein professionelles Konzept für sicheren Radverkehr in Herxheim gefordert.