Einsatz- und Rettungskräften, die sich in der Katastrophenarbeit engagieren, wie jüngst beispielsweise im Ahrtal, wird am 6. und 7. Oktober ein Training zur Traumabewältigung in Edesheim angeboten. Darauf weist Landrat Dietmar Seefeldt hin.

Das Training ist Teil der gemeinsamen Veranstaltungsreihe „Hilfe für Helfende der Flutkatastrophe“ des Paritätischen Rheinland-Pfalz/Saarland sowie der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (KISS-Mainz) und der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland. Das Frühinterventionskonzept ist ein Angebot für Helfer, die bei ihrem Einsatz sehr belastenden Situationen ausgesetzt waren. Als Referenten fungieren Brigitte Bosse, Leiterin des Trauma-Instituts in Mainz, und Psychologin Marion Kroll-Krüsmann.

Der zweitägige Kurs wird jeweils von 10 bis 17 Uhr in der Gemeindehalle in Edesheim veranstaltet. Anmeldung unter Telefon 06323 987080. Die Anmeldezahl ist begrenzt. Die Teilnahme ist kostenlos, für Verpflegung ist gesorgt. Weitere Infos gibt es online unter https://www.selbsthilfe-rlp.de/kiss-mainz/termine.