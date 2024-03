Im neuesten Stück vom Horbacher Dorfdrama „Fröhlich bestattet“ nach dem Krimi „Mord ist Chefsache“ von Autorin Christine Steinwasser ist ebbe – nee, nicht nur in der Kasse, sondern auch in den Kühlboxen im Keller der Fröhlichs. Das muss sich ändern. Doch wie?

Annegret (Martina Becht) und Margret Fröhlich (Christine Walter) suchen verzweifelt nach einer Lösung. Auch Gehilfe Felix Grubentreter (Jochen Wendel) weiß nicht weiter. Und die etwas hirnlahme Maskenbildnerin Isabella Schön (Annette Gernegroß) es recht nicht. Ihre Arbeitsmoral: Also, ich bin was die Branche, betrifft voll dabei.

Räume zu vermieten

Oder auch nicht. Bis, ja bis, eines Tages die Polizei ins Haus reinschneit und einen Raum für ihr Büro braucht. Ihres ist derzeit abgesoffen. Im Gespräch mit Margret Fröhlich, man kennt sich ja, kommt die Lösung: Sie vermietet einfach einen ihrer unbenutzten Räume an die Polizisten Rolf Sandor (Rainer Keller) und Neuling Antje Neumann (Kerstin Birnbaum). So, alles paletti! Endlich kommt ein bisschen Geld rein. Gleich darauf erhält das Bestattungshaus allerdings einen weiteren Besuch. Diesmal von B. Seitiger (Rolf Sünder) und der Azubine mit polnischem Akzent Kinga Gruselska (Olivia Demmerle). Das düster schwarz gekleidete Duo mit dem Contrabass-Koffer sucht nach neuen Räumlichkeiten. Und Annegret vermietet nichts ahnend an das Duo den gleichen Raum. So, jetzt haben wir den Salat. Ein Raum vermietet an die Polizei und an Auftragskiller.

Überfüllter Kühlboxen-Keller

Als dann noch die geheimnisvolle Frau Florentina von Eisenhut (Regina Weis) im Institut sich nach den günstigsten Kosten einer sofortigen Beerdigung erkundigt. Diese soll für ihren Mann überraschend sein, denn die Natur liegt ihm sehr am Herze. Da reicht auch ein Zellulose-Sarg. Als sie auch noch Kontakte zu dem Auftragskiller-Duo aufnimmt, geht es Schlag auf Schlag. Was machen die ominösen Einkaufswagen im Institut? Werden Chinesen, die angeblich Feng Shui heißen, für ihren letzten Gang gelblich geschminkt? Ach ja, un de Baba hat eine neue Freundin über ein Portal kennengelernt. Irrungen und Wirrungen nehmen Einlass in das Bestattungsinstitut und der Kühlboxen-Keller ist überfüllt. Regie dieses rasant amüsanten Stücks übernimmt wieder Jochen Wendel. Für die Technik und Special Effects ist Andreas Herberg zuständig.

Info

Vorführungen sind am 22. und 23. März und am 5., 6., 12. und 13. April im FestSpielHaus in Niederhorbach, Beginn 20 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr. Karten gibt es für 9 Euro bei Weingut Fritz Walter, Niederhorbach.