Beim Thema Glasfaserausbau ist Annweiler ein gebranntes Kind. Inexio hat für Pleiten, Pech und Pannen gesorgt. Nun will die Trifelsstadt beim Ausbau bis ins Haus – wie auch schon Landau und Edenkoben – unter das Dach von Glasfaser plus, einer Tochterfirma der Telekom. Warum jetzt alles besser werden soll.

Wenn man in Annweiler das Wort Glasfaserausbau sagt, hört man nur Stöhnen und blickt in verärgerte Gesichter. Was Inexio und seine beauftragten Sub- und Sub-Sub-Unternehmer in der Trifelsstadt