Es tut sich etwas auf den Straßen im Landkreis, genauer auf der K 54, der K 9 sowie der K 35. Für diese Straßen hat der Kreisausschuss den Landesbetrieb Mobilität (LBM) ermächtigt, die jeweiligen Vergabeverfahren zu beginnen.

Das teilt die Kreisverwaltung mit. Voraussetzung sei, dass die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) dem Haushaltsplan des Landkreises zustimmt. Die K 54 führt von der L 516 bis zum Ortseingang Roschbachs und durch die Ortsdurchfahrt von Roschbach bis zur Bushaltestelle. Die rund ein Kilometer lange Strecke ist in einem schlechten Zustand und soll möglichst noch in diesem Jahr ausgebaut werden. Die Kosten sind mit 730.000 Euro veranschlagt. Es ist eine Förderung von mindestens 438.000 Euro zu erwarten, ein Förderantrag muss noch gestellt werden.

Förderanträge stellen

Auf der K 9 bei Oberschlettenbach muss ein beschädigtes Durchlassbauwerk im Einmündungsbereich zur L 490 saniert werden. Die Straße soll auf einer Strecke von rund 200 Metern erneuert werden. Insgesamt wird mit Kosten in Höhe von rund 450.000 Euro gerechnet, die zu 60 Prozent gefördert werden könnten. Zudem ist geplant, die Fahrbahndecke zu sanieren. Diese Kosten in Höhe von rund 40.000 Euro sind nicht förderfähig. Bevor die Arbeiten starten können, ist jedoch laut dem LBM noch eine Abstufung der Kreisstraße zur Gemeindestraße notwendig. Der Grund: Die K 9 erfülle nicht die Anforderungen an eine Kreisstraße. In diesem Zusammenhang muss die Ortsgemeinde Oberschlettenbach mit dem LBM eine Abstufungsvereinbarung schließen – als Voraussetzung für eine letztmalige Förderung dieser Straße durch das Land.

Vergabe für Arbeiten beginnt

Auch die K 35, die von Böbingen und Gommersheim von der K 6 in Richtung Neustadt-Geinsheim führt, muss bis zur Landkreisgrenze wegen ihres schlechten Zustands auf rund 800 Metern erneuert werden. Der Bestandsausbau wird als Gemeinschaftsmaßnahme mit der Stadt Neustadt realisiert, die den Bereich der anschließenden Stadtkreisstraße K 6 ausbauen wird. Auch diese Maßnahme ist förderfähig. Von den 200.000 Euro können 140.000 Euro gefördert werden, ein entsprechender Antrag muss noch gestellt werden.

In allen drei Fällen hat der Kreisausschuss die Kreisverwaltung dazu ermächtigt, dem wirtschaftlichsten Anbietenden den Zuschlag zu erteilen – ein genehmigter Haushaltsplan vorausgesetzt.