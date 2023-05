Der eine hat es, der andere noch nicht: das Deutschlandticket. Der Landkreis SÜW preist Ausflugsziele an, die mit Bus und Bahn und nach Einführung des 49-Euro-Tickets kostengünstiger zu erreichen sind. Zumal nun wieder Wanderbusse und Saisonzüge die Ziele ansteuern.

Pünktlich zum Start der Ausflugssaison ergänzen an Sonn- und Feiertagen wieder die Freizeitlinien das ÖPNV-Angebot im Landkreis Südliche Weinstraße und Umgebung. Abgesehen von den Sehenswürdigkeiten gibt es einige Ecken zu entdecken, die jetzt durch die Zusatzangebote noch einfacher zu erreichen sind, wenn man das Auto stehen lassen möchte. Sei es aus Liebe zur Umwelt oder weil man ein Deutschlandticket bereits erworben hat. Gerade Pendler, die deshalb im Besitz eines 49-Euro-Tickets sind, weil sie damit zur Arbeit kommen, könnten animiert werden, bestimmte Flecken an der Südlichen Weinstraße zu erkunden.

Die Wanderbusse im Kreis SÜW und darüber hinaus

Die Linie 503, auch Kalmitexpress genannt, verbindet Neustadt über Maikammer und St. Martin mit der höchsten Erhebung des Pfälzerwaldes, der Kalmit.

Die Linie 506 führt entlang einer Vielzahl von Ausflugszielen durch das Edenkobener Tal. Passiert werden unter anderem das Schloss Villa Ludwigshöhe, die Sommerresidenz des bayrischen Königs Ludwigs I., und das Forsthaus Heldenstein vorbei, wobei die beiden genannten Ziele derzeit geschlossen sind: Das Schloss wird saniert, das Forsthaus soll mit neuem Leben gefüllt werden. Über Weyher und Rhodt führt der Rundkurs mit der Linie 506 wieder an den Bahnhof Edenkoben.

In der Sommersaison verkehrt die Linie 521 an Sonn- und Feiertagen im Zwei-Stunden-Takt vom Hauptbahnhof Landau über Eußerthal hinauf bis zum Forsthaus Taubensuhl. Auf dem Weg dorthin werden auch die Wanderhaltestellen Abzweigung Siebeldinger Hütte und Am Essig angefahren. Auch ins Dernbachtal fährt die Linie 521, zum Beispiel für Wanderungen rund um Ramberg oder Dernbach.

Mit der Linie 531 wird der Wild- und Wanderpark bei Silz an Sonn- und Feiertagen seit 1. Mai stündlich angefahren.

Ebenfalls stündlich angefahren wird die Burg Berwartstein, und zwar sonn- und feiertags von Bad Bergzabern und Dahn aus. Dafür muss in die Linie 545 und an der Haltestelle „Erlenbach, Berwartstein/Seehof“ ausgestiegen werden.

Zur Burg Trifels fährt die Linie 527, mit Kleinbussen geht es vom Bahnhof Annweiler stündlich hoch. Die Linie bedient auch die Wanderparkplätze „Windhof“ und „Ahlmühle“ sowie die Klettererhütte und die Naturbegräbnisstätte Trifelsruhe.

Vom französischen Bahnhof Weißenburg, der mit der Linie 543 stündlich von Bad Bergzabern aus angefahren wird, pendelt die Linie 317 über die Maginot-Linie zur Burg Fleckenstein. Allerdings reicht in diesem Fall das Deutschlandticket nicht mehr aus, der Einzelfahrschein, der zu lösen ist, kostet 2,50 Euro. Allerdings gibt es dann einen Rabatt von 50 Prozent auf den Eintritt.

Die Saisonzüge mit Halt im Landkreis SÜW

Noch bis voraussichtlich 29. Oktober fahren am Wochenende und an Feiertagen die zusätzlichen Ausflugszüge nach Weißenburg, Straßburg und ins Dahner Felsenland.

Der in Neustadt startende Ausflugszug Bundenthaler, der außerdem auch mittwochs fährt, hält unter anderem am Annweilerer Bahnhof. Auch der in Karlsruhe startende Felsenland-Express bietet wochenends und feiertags eine umsteigefreie Verbindung bis Dahn und Bundenthal, mit einer Zustiegsmöglichkeiten am Bahnhof Annweiler. Alternativ gibt es die Möglichkeit, mit der zwischen Landau und Pirmasens verkehrenden Queichtalbahn zur Haltestelle „Hinterweidenthal Ost“ zu fahren, wo es mit der Wieslauterbahn weiter nach Dahn, Bruchweiler und Co. geht.

Der Weinstraßen-Express fährt von Koblenz nach Bad Kreuznach über Neustadt nach Weißenburg. Die französische Stadt ist auch das Ziel des der Elsass-Express, der in Mainz startet und in Neustadt einen Zwischenhalt hat. Im Landkreis SÜW können Fahrgäste ab den Bahnhöfen Steinfeld, Kapsweyer und Schweighofen von diesen beiden Zusatzzügen profitieren, im Alltag oder für einen Ausflug.

Info

Fahrplanauskünfte gibt es online unter www.rolph.de, www.vrn.de sowie unter www.bahn.de. Eine Fahrplan- und Preisauskunft ist auch über die App „myVRN“ möglich.