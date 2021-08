SÜW. Ruanda leidet nicht nur unter der Corona-Pandemie – es ist das erste Land auf dem afrikanischen Kontinent, das deshalb einen wirtschaftlichen Shutdown beschlossen hat –, sondern auch unter einer außergewöhnlichen Regenzeit. Umso bedeutsamer ist es, dass in der Gemeinde Cyeru in diesen Tagen zehn Wohnhäuser fertiggestellt wurden. Finanziert auch mit Geldern des Ruanda-Vereins SÜW.

„In den letzten beiden Wochen waren die Regenfälle extrem stark, das ging sogar bis rüber nach Namibia. Und das ist nur alle zehn Jahre so. Die Häuser wurden genau zur rechten Zeit fertig“, sagt Marcus Ehrgott, Vorsitzender des Ruanda-Vereins SÜW. Ehrgott war 2017 in Cyeru, um gemeinsam mit seinem Vorgänger Willi Meckes das Thema Häuserbau mit den Verantwortlichen vor Ort zu besprechen. „Es ging damals auch darum, ein geeignetes Grundstück zu finden“, erzählt Ehrgott.

Knapp 81.000 Euro haben die Häuser gekostet

Die zehn Häuser wurden Ende Dezember fertig und konnten im Januar bezogen werden. Sie haben zusammen knapp 81.000 Euro gekostet. Das Land Rheinland-Pfalz übernimmt davon rund 64.500 Euro. Die übrigen Kosten tragen zu gleichen Teilen von je rund 8100 Euro der Ruanda-Verein SÜW und der Ruanda-Verein aus Wachenheim. Die Häuser sind laut Ehrgott in einfacher Ausführung errichtet. Sie verfügen über Zisternen und sanitäre Anlagen. „Die Häuser gehen nicht in das Eigentum der Familien über, sondern stehen langfristig für Familien in prekären Situationen zur Verfügung“, betont Ehrgott. Oberstes Ziel des Projektes sei es, die Familien zu unterstützen, „dass sie eigenständig in der Gesellschaft leben können“.

„Wenn wir von Familien sprechen, dann meinen wir drei Generationen, so dass durch die Häuser insgesamt rund 80 Personen geholfen wird“, sagt Ehrgott. Durch das System mit den Wassertanks haben die Familien ab sofort sauberes Trinkwasser zur Verfügung. „Der entscheidende Vorteil dabei ist, dass der mühsame und zeitaufwendige Weg zur Beschaffung wegfällt und sowohl genügend Trinkwasser als auch Wasser zum Reinigen zur Verfügung steht. Wir sprechen an der Stelle tatsächlich von Entwicklungshilfe, die den betreffenden Menschen die Basis verschaffen soll, um eine Chance auf Teilhabe in der Gesellschaft zu erhalten. Ein mitunter schwieriger Weg, aber es gibt einige sehr positive Beispiele“, schildert Ehrgott seine Erfahrungen.

Rund 250.000 Euro an Spenden gesammelt

Am 7. Juni 1985 wurde die Partnerschaft zwischen Cyeru und dem Kreis Südliche Weinstraße besiegelt. Es war von vornherein als Grasswurzelpartnerschaft gedacht, das heißt: Im Vordergrund standen die direkte Unterstützung von Gemeinde zu Gemeinde und die Begegnungen von Menschen aus diesen Gemeinden. 2015 wurde Cyeru bei einer Verwaltungsreform in „Distrikt Burera“ umbenannt und umfasst heute 17 Sektoren. In den 35 Jahren der Partnerschaft hat der Verein rund 250.000 Euro an Spenden gesammelt. Unter anderem wurde mit diesem Geld der Bau und Ausbau von Schulen gefördert und Projekte unterstützt, über die Waisenkinder einen Schulbesuch ermöglicht bekommen haben.