70 Mitarbeiter der VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau haben am „Raiffeisen-Tag“ acht nachhaltige Projekte in der Region unterstützt. In Klingenmünster wurde in der Kita „Tausendfüßler“ das Außengelände verschönert. Die Schüler der Böhämmer-Grundschule in Bad Bergzabern freuen sich über einen erneuerten Barfußpfad. Im Kita-Wald der Kita „Kunterbunt“ in Annweiler wurde Unrat eingesammelt sowie Sträucher und Dornen entfernt. In der Kita „Nord-West“ in Herxheim konnte die Kinderküche erneuert sowie ein Winterquartier für Eidechsen gebaut werden. Im Billigheimer Bruch errichteten die Mitarbeiter mit der Ortsgruppe einen Lebensturm und Biotope für Zauneidechsen. Auf dem Gelände des Obst- und Gartenbauvereins Dahn wurden Sitzgarnituren lackiert sowie Gartenarbeiten durchgeführt. Die Stadt Dahn freut sich außerdem über die neu gestaltete Fläche rund um die Wassertretanlage in der Schillerstraße. Im Garten des Biosphärenhauses in Fischbach setzten die helfenden Hände eine Vielzahl an Pflanzen und legten Zäune an. Neben der tatkräftigen Hilfe der Bankmitarbeiter wurden die Projekte außerdem mit einer Spende in Höhe von insgesamt 4000 Euro unterstützt.