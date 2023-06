Das Radrennen des Vereins Edelweiß Roschbach steht wieder vor der Tür. Deshalb gibt es vom 30. Juni bis zum 2. Juli Einschränkungen für Autofahrer.

Das Radsport-Wochenende mit vielen Rennen in vielen unterschiedlichen Klassen in Roschbach macht es nötig, dass Umleitungen rund um Roschbach eingerichtet werden müssen.

Wie die Verwaltung des Kreises Südliche Weinstraße mitteilt, werden am Freitag die K54 zwischen Roschbach und Böchingen sowie die L513 zwischen Böchingen und Walsheim in der Zeit von 12 bis 19 Uhr für den Verkehr voll gesperrt. Am Samstag, 1. Juli, werden dieselben Straßen für den Verkehr gesperrt sein, an diesem Tag von 10 bis 19 Uhr. Der Verkehr nach Böchingen und Walsheim wird am Freitag und Samstag über Nußdorf umgeleitet. Die Umleitungen sind ausgeschildert, so der Kreis weiter.

Am Sonntag werden die K56 bis zur Einmündung L507 in Hainfeld, die L512 bis zur Einmündung L 513 Böchingen, die L513 in Böchingen bis zur Einmündung K55 zwischen Böchingen und Walsheim sowie die K54 von der Einmündung L513 bis zur Einmündung K56 in Roschbach von 7 bis 19 Uhr gesperrt, informiert die Kreisverwaltung weiter. Die Umleitung am Sonntag ist ebenfalls ausgeschildert und erfolgt auf der L516 von Landau kommend ab Abfahrt Walsheim über die K55 nach Nußdorf. Im Ortsbereich Böchingen erfolgt die Umleitung ab der Einmündung Hauptstraße/Landauer Straße in Richtung Gleisweiler/Burrweiler. Von Westen kommend ist die Umleitung an der L512 in Richtung Nußdorf ausgewiesen.