Nagarjun Malagol hat für seine wissenschaftliche Leistung im Bereich der Rebenzüchtung den Peter-Morio-Preis erhalten. Mit seiner Promotionsarbeit gelang es dem Wissenschaftler des Julius Kühn-Instituts in Siebeldingen eine neue Resistenz gegen den Pilzerreger des Falschen Mehltaus in der ostasiatischen Wildrebe Vitis coignetiae auszumachen. Diese Wildart ist als Zierrebe bekannt, die vor allem in den pfälzischen Weinorten die Straßen schmückt, teilt das Institut mit. Für die Phänotypsierung der Rebenpflanzen entwickelte der Züchtungsforscher gemeinsam mit Daniel Zendler von der University Amsterdam ein wegweisendes Modell für die Erfassung optischer Merkmale in der Züchtung und Züchtungsforschung. Das KI-basierte Modell erfasst die optischen Informationen über die Mehltauanfälligkeit wesentlich objektiver als das menschliche Auge und vermindert statistische Abweichungen in der Auswertung durch Künstliche Intelligenz.