Noch immer mangelt es im Katastrophengebiet an der Ahr an vielem. Das ist bekannt. Dass auch Klaviere gesucht werden, wissen aber die wenigsten.

Peter Kusenbach kennt die Situation im Ahrtal, auch was die Nachfrage nach Musikinstrumenten betrifft. Deshalb hat der bekannte Chorleiter und Musiklehrer aus Kapsweyer eine ungewöhnliche Spendenaktion ins Leben gerufen. „Ich suche gut erhaltene Klaviere“, sagt Kusenbach.

Vor wenigen Tagen wurde Kusenbach von einer Familie aus Steinfeld ein gut erhaltenes Klavier angeboten. „Die Familie hat zu mir gesagt, wenn ich es nicht brauchen könne, könne sie sich auch vorstellen, dieses schöne Instrument als Spende ins Ahrtal zu liefern“, erzählt Kusenbach. Er ließ seine Kontakte in die alte Heimat spielen – Kusenbach stammt aus Andernach. Einer seiner Cousins nahm sich vor Ort der Sache an. „Es haben sich direkt zwei Grundschulen in Ahrweiler und Bad Neuenahr sowie eine psychotherapeutischen Praxis gemeldet, die ein Klavier suchen“, so Kusenbach.

1500 Euro bei zwei Benefizkonzerten gesammelt

Eine Spedition transportiert das Klavier nun ins Ahrtal. „Es gibt doch bestimmt noch mehr Leute, die ein gut erhaltenes Klavier haben, das sie nicht mehr brauchen“, meint Kusenbach. Die Leute sollen sich bei ihm melden. Er koordiniert die Aktion, kümmert sich um die Abholung der Instrumente und den Transport an die Ahr. „Das muss fachmännisch gemacht werden, die Klaviere müssen ja gesichert werden“, betont Kusenbach.

Es ist übrigens nicht die erste Hilfsaktion, die Kusenbach für die Flutopfer organisiert. Im Dezember gab es zwei Benefizkonzerte in Dörrenbach und Steinfeld, bei denen 1500 Euro gesammelt wurden, die komplett ins Ahrtal überwiesen wurden.

Info

Wer ein Klavier abgeben möchte, kann sich mit Peter Kusenbach telefonisch unter 06340 918250 oder 0172 5239645 oder per E-Mail an kusenbach@t-online.de in Verbindung setzen.