„Wir wollen das 50. Jubiläum mit unserer gleichnamigen Partnergemeinde im Elsass auf jeden Fall würdigen, auch in Corona-Zeiten“, macht Michael Martin, Ortsbürgermeister von Waldhambach, deutlich. Der Gemeinderat einigte sich, dass der Festakt im kleinen Rahmen unter Berücksichtigung der Abstands- und Hygieneregeln stattfinden soll. Die Bevölkerung ist eingeladen. Statt wie ursprünglich vorgesehen vom 3. bis 6. Juli während der „Kochlöffelkerwe“ – die bis auf eine Abholverköstigung abgesagt wurde – soll die Jumelage am Sonntag, 5. Juli, 16 Uhr, gefeiert werden. Am Ehrenmal soll ein Kranz niedergelegt werden. Dabei sollen die Hymnen beider Länder erklingen. Politiker beider Länder werden erwartet. Da die Grenzen zum Elsass erst jüngst wieder geöffnet wurden, habe der Rat erst jetzt entscheiden können, sagte Martin.