Melissa Pfeffer tritt bei der Kommunalwahl am 9. Juni als Bürgermeisterkandidatin für die FWG an. Das teilt die Wählergruppe nach einer Mitgliederversammlung mit. In derselben Sitzung stellte die FWG auch eine 17-köpfige Liste für die Gemeinderatswahl auf. Die zehn Spitzenplätze belegen Pfeffer, Andreas Haag, Bianca Plies, Alexander Pfeffer, Melanie Haber, Andreas Porzelt, Karl-Heinz Moock, Daniel Trauth, Werner Platz und Margret Kuether.